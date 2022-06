A COZY&SUITABLE é uma empresa jovem e dinâmica com uma equipa de profissionais com larga experiência no sector de mobiliário. Situada em Braga, conta já com trabalhos executados em Portugal, Inglaterra, Espanha, França e Luxemburgo. Somos uma empresa que se especializa principalmente em mobiliário de cozinhas de alto nível, onde estamos sempre à procura de novos conceitos e possibilidades inovadoras de valor estético e funcional. Executamos também mobiliário para casas de banho, escritório, quartos, roupeiros, carpintaria etc…

Na COZY&SUITABLE a filosofia de trabalho assenta no design, no atendimento e aconselhamento personalizado em princípios intemporais: rigor, profissionalismo, inovação permanente, empenho e qualidade no serviço prestado.