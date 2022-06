O projeto REURB nasce em Junho de 2011, data de início de atividade da PortoCasas.

O projeto REURB sempre teve como principal objetivo comercial, a mediação de habitação usada (Apartamentos, Moradias e Prédios), habitação que na sua maioria necessitava de reabilitação. A experiência adquirida pela empresa, a criação de parcerias com os padrões de qualidade e garantia exigíveis, a existência de projetos entregues e em execução que servem de referência aos nossos clientes, fazem com que seja possível divulgar um projeto integrado. Um projeto que integra: ImóvelFinanciamentoProjetoObraAo ser cliente do projeto REURB tem acesso ao serviço “Chave na Mão”, serviço esse que tem as seguintes características: Imóvel ao “Melhor Preço”Financiamento à aquisição/obra ao “Melhor Preço”Projeto de Arquitetura 3DOrçamento ao “Melhor Preço”Inclui ainda: HomestandingAdaptações ao projeto e orçamentoAcompanhamento de obra por arquitetoProjeto de execuçãoProjeto de especialidades (Quando Necessário)Licenciamentos (Quando Necessário)