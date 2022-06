A Maia e Moura Arquitectura apresenta uma carteira de projectos diversificados em mercados tão díspares como o de Portugal, Macau, Moçambique, Angola, Zâmbia ou Namíbia. Foram desenvolvidos um conjunto de projectos, cuja escala e dimensão mereceram ser aqui apresentados e resumidos. Desde a habitação unifamiliar até aos complexos comerciais e de escritórios, da hotelaria ao desenho urbano, diversos foram os programas desenvolvidos, a solo ou em parceria com outros gabinetes, numa simbiose de saberes que muito contribuiu para a sua valorização. Com a apresentação resumida dos trabalhos já desenvolvidos quer em Portugal, quer no estrangeiro, a Maia e Moura Arquitectura espera dar uma indicação da capacidade e engenho que porá ao serviço dos seus novos clientes.