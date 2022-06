Nem tudo precisa ser tão igual e tão mecânico! Sempre fui apaixonado pelo “feito à mão”… pelo artesanal. Não há como não se encantar com o cuidado do artista, com a singularidade de cada peça, com os traços únicos que, mesmo com suas imperfeições, nos surpreendem.

E foi assim que comecei meus “rabiscos” que carinhosamente ganharam vida e se transformaram em presentes para os amigos queridos – uma lousinha aqui… uma parede ali… Aos poucos o que começou sem muita pretensão se transformou numa nova paixão…

O círculo de amigos aumentou e, com o mesmo carinho – em cada traço, em cada letra – me alegro em participar de momentos tão únicos e especiais. Em um convite de casamento que conta a história de uma paixão maluca, na parede que dá as boas-vindas a um filho tão esperado, em um presente para quem se ama, não importa qual seja o seu momento ele é único e precisa ser lembrado assim!