A Stellatech Europe S.A. dedica-se ao desenvolvimento e comercialização de lâmpadas e luminárias em LED. O seu know how foi adquirido pela experiência de mais de 10 anos de actividade na América Latina, onde detém mais de 3 000 pontos de venda. A empresa pretendeu alargar o seu âmbito de ação, tendo tomado a decisão de se implantar na Europa, tendo em Portugal o seu ponto de partida, a sua sede.

Os produtos Stellatech apresentam um design moderno e inovador, são desenvolvidos por equipas internas de I&D e testados em laboratórios próprios. Toda a produção é controlada in loco por equipas internas, o que permite colocar no mercado produtos de elevada qualidade e durabilidade a preços acessíveis.

Poderá conhecer alguns dos nossos produtos e as suas características técnicas no nosso catálogo disponível em http://www.stellatech.eu/STE-CAT.PT.2017.1.01.pdf