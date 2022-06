A Futureng - Projectos e Construção Civil, Lda., é essencialmente um gabinete de engenharia exclusivamente dedicado à construção de edifícios com estrutura em aço galvanizado, sistema construtivo conhecido mundialmente por Light Steel Framing (LSF). A nossa experiência nesta área remonta ao primeiro edifício assim construído em Portugal. Temos acompanhado a evolução do sistema no nosso país e no mundo desde 1993, tendo assistido a muitos eventos internacionais relacionados com o LSF. Ainda antes da fundação da Futureng, colaborámos com as empresas construtoras pioneiras, nas áreas técnica e comercial, tendo assumido a autoria da grande maioria dos projectos de estabilidade das obras em LSF executadas em Portugal. Alguns dos nossos projectos destinaram-se ao mercado estrangeiro, nomeadamente Espanha, França, Angola, Cabo Verde e Brasil. Todo este envolvimento, garantiu-nos um conhecimento acumulado que hoje é reconhecido pela maioria dos construtores nacionais de LSF que recorrem aos nossos serviços de engenharia, projecto e acompanhamento de obra, entre outros.