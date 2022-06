NSPACE- Arquitetura e construção, Lda





É uma empresa que atua no setor de Arquitetura e construção.

Especializada na requalificação, reabilitação de edifícios de habitação e escritórios, na conceção de projetos de arquitetura, estudos, licenciamento e acompanhamento e gestão de obras de construção de edifícios residenciais.





Também é especialista em produção de imagens e vídeos 3D complementares aos projetos de arquitetura.













NSPACE– Architecture and construction, Lda





Is a company that operates in the a

Architecture

and construction sector.

Specialized in the requalification, rehabilitation of residential and office buildings, in the design of architectural projects, studies, licensing and monitoring and management of

works for the construction of residential buildings.





Its also a specialist in the

production of 3D images and videos complementary to architectural projects.