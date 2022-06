Com mais de 30 anos no mercado, a Fapimepe tem vindo a alcançar importantes parcerias de negócios com Fabricantes reconhecidos internacionalmente. Este fato, permite-nos oferecer um vasto conjunto de soluções na área da construção, remodelação e reabilitação de todo o setor mobiliário. Desde o Pavimento Flutuante, às Portas de Interior, dos Móveis às Portas de Cozinha e seus interiorismos, da produção de portas de cozinha ao corte e orlagem de aglomerados com as suas várias finalidades, a Fapimepe está capacitada para dar uma resposta adequada às suas necessidades.