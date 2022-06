Em 2020, a Rubicer completou 20 anos de atividade.

Ao longo desses anos, clientes, fornecedores e restantes parceiros contribuíram para alcançar o que hoje nós, enquanto empresa e marca, representamos: experiência, exigência, qualidade e satisfação de quem diariamente conjuga produtos Rubicer e transforma ambientes.

A prioridade da nossa equipa é satisfazer o cliente, nos seus mais diversos estilos ou preferências.

20 anos de experiência.

20 anos de inovação.

20 anos de personalidade.

20 anos de criação de valor.

20 anos de transformação de sonhos em cenários reais.

20 anos que sem todos os parceiros da Rubicer não seriam possíveis.









GAMA DE PRODUTOS





Design e inovação são palavras de destaque em todas as coleções Rubicer. Com uma equipa de especialistas do setor, aqui encontra a diferenciação que procura.

Em permanente atualização face às tendências de mercado, a Rubicer não desenvolve e comercializa apenas produtos. Consciente das necessidades e especificidades de cada cliente que é único, a nossa equipa de especialistas procura diversificar a cada nova coleção, considerando os materiais, as dimensões, as tendências, as cores, as texturas, a praticidade, a qualidade, a durabilidade, sem descuidar o fator preço.

A experiência aliada à sofisticação e diferenciação, tornam os nossos produtos únicos e mundialmente reconhecidos.









PRESENÇA INTERNACIONAL





A empresa que nasceu num pequeno armazém em Ovar – Aveiro, hoje exporta para os cinco continentes.

A presença constante em feiras internacionais, a divulgação online e offline de catálogos e folhetos, permite difundir a nossa experiência pelo mundo inteiro, proporcionando conforto, satisfação e bem-estar a inúmeros clientes, famílias, designers de interiores, arquitetos e empreendedores, nas suas mais diversas culturas e peculiaridades.

Para a comodidade dos nossos clientes, dispomos de um atendimento personalizado e de excelência dedicado em exclusivo ao mercado externo, seja em Português, Inglês, Francês ou Espanhol.

A nossa equipa trata de todo o processo, desde a escolha conjunta de produtos até aos processos logísticos inerentes ao comércio internacional.









PARCERIA, ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO





Com uma rede estabelecida de parceiros em Portugal continental e ilhas, a proximidade com o cliente, numa ótica constante de respeito, colaboração e integração de soluções, o atendimento e a satisfação do cliente, são máximas da nossa política interna.

O processo constante de atualização e digitalização da marca permite, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer cliente, aceder aos nossos catálogos, quer através da nossa App gratuita e fácil de usar (disponível para IOS e Android), quer através do nosso site, desenvolvido com base nas melhores técnicas de comunicação online. Em ambas as plataformas, é possível escolher produtos por categoria, e aceder com um clique a imagens, manuais e fichas técnicas.