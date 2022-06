A Empolgantidea, é uma empresa jovem, dinâmica, com ideias inovadoras, composta por uma equipa de designers e arquitetos, capazes de responder rapidamente a qualquer desafio.

Desenvolve e acompanha projetos de decoração de interiores/ exteriores e design de mobiliário com produção própria para a linha de mobiliário que desenha.



Para cada projecto, para cada finalidade, desde casas particulares, espaços comerciais e de hotelaria, desenvolve propostas únicas e inovadoras.



Disponibiliza projetos personalizados, desde o estudo inicial de layout, planeia as cores, materiais, acabamentos e iluminação, garantindo que cada decoração é única e exclusiva e vai ao encontro das premissas de cada cliente.



Transformamos cada lugar num espaço único com soluções atuais e criativas, com estilo contemporâneo ou clássico, sempre com o intuito de proporcionar espaços coerentes e com carácter.