Propriedade legal

O nosso objetivo é dar-nos a conhecer aos nossos potenciais clientes. Queremos, como todas as empresas, ganhar o nosso espaço no mercado mas queremos fazê-lo com passos pequenos mas firmes. Somos uma empresa pequena, que por ser pequena trabalhou muitos anos (15) em regime de subcontratação para uma grande empresa de renome a nível nacional com sede em Lisboa, embora na época com outro nome, mas tudo o resto se mantém. Trabalhámos quase sempre em obras de recuperação de edifícios, principalmente monumentos, desde Coimbra até Tavira passando um pouco por todo o lado. Adquirimos enorme experiência no savoir fairee o tipo de materiais a aplicar no complexo trabalho da reconstrução e recuperação de edifícios. De há alguns anos a esta parte decidimos colocar os nossos conhecimentos ao serviço do cliente comum e começamos a trabalhar em obras tão pequenas como remodelar uma simples cozinha ou casa de banho, remodelar uma loja, um apartamento ou obras um pouco mais complexas como reconstruir uma vivenda, uma casa senhorial, ou até construir de raiz, mas sempre com a garantia de qualidade e de resultados fantásticos nos trabalhos que executamos.

Tratamos de todo o processo relacionado com a sua obra desde o projecto inicial (se necessário) , passando pelos orçamentos, estudos dos materiais mais indicados para cada tipo de serviço, acompanhamento da obra até à entrega da chave. Temos como objectivo dar todo o apoio necessário ao nosso cliente durante a execução dos trabalhos para que haja total garantia de satisfação.

Tudo faremos para o servir bem.

Notre objectif est de donner à nous faire connaître à nos clients potentiels. Nous voulons, comme toutes les entreprises, gagner notre place dans le marché, mais nous voulons le faire avec de petits pas, mais ferme. Nous sommes une petite entreprise, que pour etre petite a travaillé de nombreuses années (15) dans une sous-traitance pour une grande entreprise de renom, dont le siège national de Lisbonne, même si à l'époque avec un autre nom, mais tout le reste demeure. Nous avons travaillé principalement dans les travaux de restauration des bâtiments, des monuments datant essentiellement de Coimbra à Tavira allé un peu partout. Acquis une énorme expérience dans le savoir-faire et le type de matériaux à appliquer dans le travail complexe de reconstruction et de réhabilitation des bâtiments. Depuis quelques années maintenant, nous avons décidé de mettre nos connaissances au service du client commun et commencé à travailler dans la construction en petite comme un simple remodelage de la cuisine ou salle de bain, rénovation d'une boutique, d'un appartement ou travaille un peu plus complexe que la reconstruction d'un Villa, un manoir, ou même construire à partir de zéro, mais toujours avec la garantie de qualité et des résultats fantastiques dans le travail que nous effectuons.

Nous nous occupons de tout le processus lié à son travail depuis le projet initial (le cas échéant), y compris le budget, études des matériaux les mieux adaptés pour chaque type de service, le suivi des travaux jusqu'à la livraison de la clé. Nous visons à apporter tout le soutien nécessaire à nos clients au cours de l'exécution des travaux pour assurer la garantie de satisfaction totale.

Nous nous efforcerons de vous servir bien.