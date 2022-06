A MIMOCOOK é uma loja de vendas online de utensílios de cozinha, preparada com bom gosto, humor e muita criatividade.

A loja e marca MIMOCOOK.com foi criada pela PHENOMA Design, Lda. empresa que desde 2005, sempre procurou a diferenciação dos produtos que comercializa através do design, da função e originalidade. Observamos hoje grandes mudanças nos paradigmas cosmopolitas, onde uma cozinha deixou de ser uma área de serviço e passou a pertencer à área de lazer, ou os produtos que escolhemos para presentear amigos, familiares, e claros a nós próprios, são cada vez mais atraentes e funcionais. Para fazer chegar a si, os produtos mais criativos, inovadores, funcionais e divertidos no mercado das cozinhas, criamos a loja online mimocook.com, onde apresentamos as mais prestigiadas marcas de acessórios e utensílios de cozinha. ...e cá estamos nós, prontos para servi-lo!