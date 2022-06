A marca Estado d'Alma procura a essência expressiva das formas, do

espaço, da cor e dos materiais enquanto elementos fundadores da obra de arte. As suas peças são especialmente concebidas para espaços onde a importância da decoração, versatilidade e arrumação, se en contram presentes. A precisão do design honesto e simples, combinado com a beleza e o lado feminino da natureza, são as características mais singulares dos seus produtos.

Inicio de actividade em 2008, pelos designers Alexandra Oliveira e Pedro Saraiva, com o desenvolvimento do seu primeiro projecto, tendo como base um modelo de sua autoria finalista de um concurso de Design de Equipamento | Industral. O desejo de pôr a criatividade a funcionar e mostrar ao país o que lhes ia na alma, fez com que fossem surgindo novas ideias, novos conceitos, que deram lugar a novas peças de mobiliário. Em 2009, a Estado d'Alma passou a ser uma marca Nacional registada.