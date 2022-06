A DesistartGroup nasce pelas mãos de pessoas apaixonadas pela produção de tapeçarias. Tradição, Qualidade, Design, Paixão e Inovação são a base do nosso trabalho.

Criada para dar respostas aos profissionais mais exigentes, fornecemos soluções personalizadas e adaptadas às suas necessidades, sempre com o selo da mais alta qualidade. Oferece uma gama de tapetes únicos que conjugam o design inovador e a excelente qualidade, criando peças simultaneamente contemporâneas e intemporais, repletas de personalidade e sedução. Utiliza as melhores matérias primas do mercado: seda, mohair, linho, lã, algodão, viscose, merino, tudo para lhe proporcionar o máximo conforto. A produção obedece a um rigoroso controlo durante todo o seu processo, e permite projectar o seu tapete em diversos níveis:

. definir a sua densidade, textura e design personalizado;

. cores exclusivas especiais,

. definir acabamento.