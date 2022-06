Somos história e tradição de sonhos desde 1973, no setor de mobiliário. Com quase 50 anos a atuar no mercado, sobressai o nosso serviço de excelência, não só fruto do know-how relativo aos designers qualificados, mas também dos artesãos experientes. Pautados pela melhoria contínua, estamos preparados para respostas céleres, aconselhamento e soluções à sua medida. A nossa premissa centra-se em ouvir o que pretende e ajustar as nossas soluções às necessidades e gostos propostos. Assim, obter um serviço UNISSIMA, é alcançar personalização, irreverência e unicidade. Não temos fronteiras para concretizar sonhos.





Somos apaixonados pelo que fazemos. Idealizar e projetar é a nossa forma de estar. Procura a solução perfeita para decorar o seu espaço, remodelar o seu apartamento ou até quem sabe construir uma moradia e, necessita de ajuda para melhorar o conforto da sua casa? Somos a solução! Conjugamos o conforto, a beleza e a praticidade do espaço, a pensar (sempre) no seu bem-estar e comodidade.





Atuamos em várias frentes, a fim de proporcionar um acompanhamento desde a fase conceptual e criativa até à execução e entrega do projeto final. Dispomos de fabrico próprio o que nos permite personalizar sem limites. Então a questão se que levanta é “Qual o benefício em contratar UNISSIMA?” Asseguramos um serviço extremamente completo que vai desde representações 2D, à seleção de materiais e acabamentos, aos projetos 3D (que permitem visualizar imagens fiéis ao resultado final), fabricação, entrega e montagem. Portanto, o nosso leque de serviços vai desde projetos de design de interiores customizados e chave na mão, a projetos de decoração, design de mobiliário high-end e peças de decoração de assinatura. A visão do seu sonho começa aqui.

O que pode esperar da UNISSIMA?

DESIGN inovador, contemporâneo e cosmopolita

PAIXÃO estampada em todos os projetos

EXCELÊNCIA de materiais produtos e serviços

EXCLUSIVIDADE e unicidade dos projetos que levam a nossa assinatura

CUSTOMIZAÇÃO porque cada projeto é único

DETALHES que fazem toda a diferença

Planear e organizar espaços tendo como foco a composição e decoração de ambientes, destacando as linhas estéticas e funcionais, é a nossa missão. Ambientes confortáveis permitem desfrutar os melhores momentos.

Nunca é tarde para dar asas aos seus sonhos. Voe connosco!