A Manfercan – Manuel Fernandes Canas, Lda é uma referência no mercado da decoração de interiores, com uma forte aposta na produção e comercialização de sistemas de cortinados, como calhas, varões e acessórios e estores interiores.

Com mais de 50 anos de história, assenta o seu negócio em valores como a confiança, inovação e a orientação para o cliente, trabalhando sempre proativamente para a satisfação dos interesses e necessidades dos seus clientes.





Manfercan - Manuel Fernandes Canas, Lda, is a portuguese company specializing in the production of curtain systems such as rails, rods and accessories and interior blinds. Founded in 1967, with the quality of its products and service, innovation, design and customized products, posture of seriousness and professionalism, Manfercan has maintained solid and reliable relationships with its customers and suppliers.