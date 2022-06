A Ellis Audiovisual Technology que já contava com mais de 20 anos de experiencia, depois de fazer um estudo de mercado, e constatando que havia algumas lacunas no fornecimento e instalação neste tipo de tecnologias, iniciou assim a sua atividade em Portugal no ano de 2010, com sede em Almancil no Algarve.

A nossa atividade de negócio recai sobre a implementação e manutenção de sistemas de Domótica, Automatização e Integração de sistemas em casa, Design de Iluminação, Controlo de Iluminação, Lutron Shading, Cinema em casa, Audio Multi-Room, Gestão de Energia, Distribuição digital de TV, Streaming de Música, Redes e sistemas de WiFi, entre outros.

Com os mais de 20 anos de experiencia e conhecimento, atuamos em vários sectores de mercado tanto a nível nacional como internacional, nomeadamente residencial, marítimo (Super Yatchs), ambientes corporativos e educacionais, entre outros.

Aprendemos a trabalhar em diferentes tipos de ambiente e em varias culturas, mas talvez o mais importante, aprendemos a criar soluções fiáveis e a resolver problemas.

Considerando os pontos anteriores como uma mais-valia, interpretamos a nossa experiencia e conhecimento como uma vantagem sobre as empresas da mesma área de negocio, que se se limitam a trabalhar apenas no seu país de origem ou área geográfica e sempre com as mesmas soluções e/ou sistemas.

Nós, como empresa Ellis Audiovisual Technology tivemos que aprender e lidar com variados sistemas e tecnologias, e com variados níveis de exigência, um conhecimento e experiencia que nos ajudou a ser melhores e mais dedicados, algo que implementamos em todos os nossos projetos.

Embora muitas empresas forneçam os sistemas que a eles mais lhes convém, nós fornecemos sistemas que atendam às suas necessidades mas que mantenham os padrões de qualidade, e que preparem a sua infraestruturas com os meios necessários a pensar no futuro ou em qualquer atualização, ou alteração.

Os nossos sistemas são amigos do utilizador, simples e funcionais.

Para o cliente que gosta de ir mais além, a Ellis Audiovisual Technology dispõe de meio para a criação, elaboração e configuração de sistemas envolvendo a Domótica Personalizada, onde a quantidade de equipamento que você controla e quantas funções estão disponíveis, depende dos seus gostos e necessidades. Deste o mais simples ao mais complexo, permitindo assim que o sistema “cuide” quase automaticamente da maioria das coisas em sua casa.

Se está planeando uma nova construção, remodelação em propriedade existente ou simplesmente precisa de algum sistema de som ou video para sua casa. Ligue-nos, nós podemos ajudar.

Caso precise de mais informação, por favor não hesite em contactar-nos.

E: Info@ellis-avt.com

W: www.ellis-avt.com

T: +351 289 393378