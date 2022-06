Desenvolvimento de Projectos de Arquitectura dando preferência a uma abordagem de bio-construção, através da utilização de técnicas, recursos energéticos e materiais sustentáveis, naturais e locais, tendo como objectivo a concretização de construção económica e ecologicamente sustentável. Procura da melhor articulação entre as sábias técnicas da Arquitetura Tradicional e as vantagens tecnológicas, que permitam dar respostas às actuais exigências de conforto, garantindo o equilibro com o contexto e características da envolvente.

Realização de Projectos de Arquitectura para construções de raiz, de recuperação ou de reabilitação, abrangendo todas as fases, desde a concepção, constituição de processo a licenciar, até ao acompanhamento da respectiva obra. Elaboração de Projectos de remodelação de espaços interiores, dando preferência à filosofia de reutilização, adaptação e reciclagem de peças ou materiais. Desenvolvimento dos seguintes serviços na Área de Arquitectura: - Consultoria sobre estudos técnicos e/ou de carácter informal - Elaboração de Estudos e Viabilidades de construção - Levantamentos de construções não documentadas - Produção de desenhos digitais a partir de cópias únicas existentes.

Abordagem integrada com a filosofia chinesa Feng Shui, por forma a potenciar o espaço física e energeticamente.