A S&M possui Alvará para atuar numa vasta categoria de obras de pequena, média e grande dimensão.

A S&M especializou-se em projetos “Chave na Mão” de Hotéis, Edifícios Habitacionais, Zonas Comerciais, etc. O sucesso do seu desempenho baseiase no rigor da execução dos projetos, no escrupuloso cumprimento dos prazos e dos valores orçamentados e na aplicação de elevados padrões de qualidade, respondendo, ou até Superando, as expectativas dos clientes.