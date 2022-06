A URBILIVING® é uma empresa de mediação imobiliária, devidamente licenciada, de capitais portugueses e totalmente independente das marcas de franchising a operar no sector. Estamos localizados no centro de Lisboa (Páteo Bagatela - Amoreiras), e desenvolvemos a nossa actividade com maior incidência na zona de Lisboa.

A URBILIVING® dispõe de uma vasta rede de contactos internacionais, através de representantes locais directos, com os quais promove acções de angariação de clientes, nos países considerados de maior potencial.

Temos uma importante carteira de clientes nacionais e internacionais e somos especializados na captação de investidores para o mercado imobiliário português.

Além da mediação imobiliária de imóveis de habitação, comércio e serviços, a URBILIVING® actua igualmente na área da consultadoria de investimento, através do apoio a promotores nacionais e internacionais, prestando-lhes serviços especializados ao longo de todo o processo de desenvolvimento dos respectivos empreendimentos.

É igualmente relevante, a qualidade da nossa dinâmica equipa de consultores imobiliários, que beneficia directamente do know-how de um grupo com mais de 25 anos de intensa actividade nas áreas da construção e imobiliária, desenvolvida em Portugal e em vários mercados internacionais, como Alemanha, Marrocos ou Brasil, entre outros.