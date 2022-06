Samantha Mendes é Consultora Imobiliária na equipa oficial de vendas da Quinta do Lago Real Estate, colocando ao dispor do mercado os seus conhecimentos e experiência em vendas, marketing e comunicação no mais exclusivo e desejado resort de luxo na Europa, a Quinta do Lago, integrada no Triângulo Dourado, no centro do Algarve, a região mais a sul de Portugal.