A Leais & Oliveira, Lda é uma empresa com grande tradição no mercado dos pré-fabricados em betão, dotada dos recursos humanos e técnicos necessários ao desenvolvimento da sua actividade, imprimindo uma constante procura de novas soluções para os seus clientes e para o mercado. No âmbito da nossa Política de Inovação, desenvolvemos uma gama de produtos fabricados em betão (marca ELIÓ), que constituem uma excelente alternativa à madeira (linha “Floresta”, “Merenda”, e “Truncus”). Salientamos ainda os nossos produtos de linhas mais contemporâneas, nomeadamente mesas, bancos e floreiras.

Leais & Oliveira, Lda is a company with a long tradition in the market of prefabricated concrete, equipped with the human and technical resources necessary to develop its activity, printing a constant search for new solutions for its clients and for the market. As part of our Innovation Policy, we have developed a range of products manufactured in concrete (ELIÓ brand), which are an excellent alternative to wood (line "Floresta", "Merenda" and "Truncus"). We also emphasize our products of more contemporary lines, namely tables, benches and planters.

Leais & Oliveira, Lda est une entreprise de longue tradition sur le marché du béton préfabriqué, dotée des ressources humaines et techniques nécessaires au développement de son activité, en imprimant une recherche constante de nouvelles solutions pour ses clients et pour le marché. Dans le cadre de notre politique d'innovation, nous avons développé une gamme de produits fabriqués en béton (marque ELIÓ), une excellente alternative au bois (ligne «Floresta», «Merenda» et «Truncus»). Nous mettons également l'accent sur nos produits de lignes plus contemporaines, à savoir les tables, les bancs et les jardinières.

Leais & Oliveira, Lda es una empresa con gran tradición en el mercado de los prefabricados en hormigón, dotada de los recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de su actividad, imprimiendo una constante demanda de nuevas soluciones para sus clientes y para el mercado. En el marco de nuestra política de innovación, desarrollamos una gama de productos fabricados en hormigón (marca ELIÓ), que constituyen una excelente alternativa a la madera (línea "Floresta", "Merenda", y "Truncus"). Destacamos también nuestros productos de líneas más contemporáneas, en particular mesas, bancos y jardineras.