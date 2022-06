A Jardíssimo®, fundada em 2003, é uma das empresas especialistas em jardinagem e paisagismo mais prestigiadas do Algarve. Presta uma ampla gama de serviços nas áreas da arquitectura paisagista e engenharia, que passam pelo projeto, construção e manutenção de jardins, sendo ainda especializada no tratamento das palmeiras contra o escaravelho vermelho.

Uma equipa jovem, dinâmica e altamente qualificada nas mais diferentes áreas: paisagismo, construção e agronomia. A direção e a gerência estão a cargo de Antoine Houyet, belga, que pela sua vasta experiência no sector, presta aconselhamento aos seus clientes em cinco línguas (português, inglês, francês, holandês e alemão), sobre todos os aspetos relacionados com o seu jardim. Numa região em grande expansão como o Algarve, atuamos em jardins residenciais, de alojamento turístico ou locais públicos.

Na conceção de projetos de paisagismo procuramos a funcionalidade, sustentabilidade e valorização do espaço. Temos como prioridade concretizar todos os desejos e aspirações do cliente.

Arquitetura Paisagista

Após uma consulta inicial com o cliente, onde nos são transmitidas as ideias e aspirações para o espaço a projetar, é apresentado um orçamento e estipulados os prazos de entrega dos trabalhos e de pagamentos. A nossa equipa de arquitetos paisagistas estuda depois o conceito e design do jardim, desenvolve os diferentes planos, e é orçamentada a construção do jardim. Após a entrega do projeto e se for decidida a sua implementação, a construção será planeada com o cliente em termos de datas, e a informação transmitida aos nossos colegas de construção.

Construção

Contamos com equipas multidisciplinares capazes de vários serviços, tais como: A instalação de sistemas de rega sofisticados e bem dimensionados, que correspondam à necessidade de todas as espécies presentes no jardim, sem que haja desperdício ou falta de água. A construção de equipamentos em madeira, lagos, sistemas de iluminação, muros de limitação do exterior do jardim, apostando sempre na qualidade dos materiais e contando com o dinamismo, empenho e profissionalismo de toda a equipa. Modelação, terraplanagem e enriquecimento dos solos com composto biológico e terra vegetal. Controle de salinidade de água de furo, e em caso de águas com alto teor de salinidade ajustar o tipo de plantas. Construção de campos de jogos em relva artificial ou terra batida.

Manutenção de Jardins

Procuramos compreender as necessidades e expectativas do cliente para que os nossos clientes estejam sempre satisfeitos e confiantes no nosso trabalho. As nossas equipas de manutenção de jardins podem efetuar vários serviços, tais como: Controlo de pragas, doenças e infestantes Poda de árvores e arbustos Manutenção e reparação de sistemas de rega Manutenção de relvados e prados Adubações e fertilização Tratamento preventivo do aparecimento da Processionária do Pinheiro. Também contamos com uma equipa para trabalhos pontuais, como: Diagnóstico e recuperação de jardins Abate de árvores Limpezas e desmatações de terrenos Resposta imediata a trabalhos urgentes

Tratamento de Palmeiras

O Rhynchophorus Ferrugineus é um insecto extremamente nocivo para as palmeiras de todo o mundo, em Portugal com maior incidência na região do Algarve. Utilizamos os tratamentos mais eficazes na prevenção e combate à praga do Escaravelho Vermelho das palmeiras, e de todo o equipamento necessário para uma intervenção rápida, eficaz e segura.A Jardíssimo pratica essencialmente o método biológico, efetuamos tratamentos preventivos ou a pequenos sintomas mensalmente.

In Jardíssimo