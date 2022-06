A Farimóvel é uma empresa de fabrico de mobiliário moderno e neoclássico com mais de trinta anos de existência. Conta com uma área de produção de 6000 m2, na qual 45 colaboradores garantem, dia após dia, a realização dos desejos mais exigentes dos seus clientes com dedicação, empenho e formação contínua.

A Farimóvel, é um importante player da indústria a nível nacional e com uma presença já significativa no plano internacional. Apesar da forte e consolidada presença no mercado nacional, o mercado externo tem vindo a ser a grande aposta dos últimos 10 anos.

A Farimóvel tem como promessa a criação de emoções, com a garantia de inteira dedicação e profissionalismo conjugando tradição e inovação. Ambiciona poder estar presente nos mais variados mercados com Rigor e Excelência, tendo como motor a prática consistente da Qualidade, Inovação, Dedicação, Flexibilidade e Ciência, que garanta um futuro promissor junto dos seus clientes, colaboradores e fornecedores.

A qualidade e excelência patentes em cada peça são possíveis pela marcada presença em cada fase do processo criativo: desde o design, passando pela produção e comercialização do mobiliário em madeira e seus derivados, a empresa conta com as mais recentes tecnologias e métodos de fabrico aliados aos segredos dos seus artesãos e aplicam os mais exigentes padrões de qualidade.

Neste contexto a empresa foi distinguida, desde 2011, com o estatuto de PME Líder e em 2015 e 2017 foi distinguida como PME EXCELÊNCIA, distinção essa atribuída pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e Bancos Parceiros.