A PEDINI tem um papel de liderança na história do mobiliário de cozinha há mais de cinquenta anos.

Dos primórdios do fabrico de cozinhas, de produção artesanal, chegamos à cozinha de hoje através da lógica da modularidade e excelência e tecnologia dos materiais. Pesquisa e desenvolvimento, engenharia, design, tecnologia de fabrico, gestão da cadeia de fornecedores, certificação da qualidade, serviço de pós-venda, são os princípios sobre os quais nos debruçamos dia após dia. Estamos presentes em mais de 70 países e temos vindo a equipar as maiores obras de referencia mundial. A qualidade do sistema de produção das cozinhas PEDINI é certificada por instituições internacionais. Esta certificação resulta da evolução tecnológica e métodos de fabrico e uma cada vez mais exigente seleção de materiais e componentes. Materiais à base de madeira e plásticos e tintas não tóxicas definem a nossa pegada ecológica. No final de sua vida uma cozinha PEDINI é quase totalmente reciclável. O design italiano das cozinhas PEDINI está presente em cada detalhe. A PEDINI PORTO produz e distribui as cozinhas PEDINI CUCINE em Portugal, Angola e Moçambique.