Mobiliárioonline, loja de venda online da empresa Móveis Herdeiro, com mais de 50 anos no mercado, tem como base na sua essência um conceito diferente e inovador: reunir no mesmo espaço tudo aquilo que é necessário para a casa e para nela bem viver.

Dispõe, por isso, de um variado leque de móveis, sofás, cozinhas, móveis de casas banho, passando também pelos indispensáveis artigos de decoração. Pretende, assim, oferecer uma variedade de soluções para diferentes gostos e diferentes grupos de clientes. Esta ampla gama de produtos abrange todos os estilos e tendências, desde as linhas mais modernas até aos clássicos e rústicos sempre intemporais. Vai encontrar ainda a melhor relação preço/qualidade e facilidades de pagamento que se adaptam às suas necessidades. O conceito de Móveis Herdeiro engloba os valores "simpatia, inovação e confiança", desta conjugação resulta o atendimento personalizado e dedicação total ao cliente, cabendo a toda a equipa um grande sentido de responsabilidade e profissionalismo.