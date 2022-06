Na Abat-Jours & Companhia pode encontrar abat-jours, candeeiros e almofadas personalizadas.

Os artigos podem ser personalizados com diferentes dimensões e tecidos para criar espaços confortáveis e originais.

Os artigos são únicos, feitos em Portugal e confeccionados cuidadosamente para si.

Contactos:

Rua do Tamisa nº3,3º D Parque das Nações 1990-518 Lx (atendimento por marcação)

Em caso de pretender mais informações, entre em contato para abatjourscompanhia@gmail.com ou através do telefone +351 910283043.

On Abat-Jours & Companhia you can find lampshades, lamps and pillows. Articles can be customized with different sizes and fabrics to create comfortable and unique spaces.

The articles are unique, handmade in Portugal and carefully prepared for you.

In case you want more information, please contact to abatjourscompanhia@gmail.com or through mobile phone +351 910283043.

Rua do Tamisa nº3,3º D Parque das Nações 1990-518 Lx (visit us by appointment)