A empresa CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA NAVIO, LDA foi fundada com a designação de HEITOR DUARTE NAVIO & Cª, LDA. por Heitor Duarte Navio. Mais tarde, em 1993 esta empresa de cariz familiar passou para a sua segunda geração e com a designação pela qual ainda hoje é conhecida “CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA NAVIO, LDA”, sendo administrada por Joaquim Oliveira Navio. Assim, esta empresa conta já com mais de 50 anos de experiência.

Ao longo dos vários anos foram inúmeros os projetos em que estivemos envolvidos, sendo a sua maioria na área geográfica em que estamos inseridos – Vila Nova de Famalicão, mas também temos obras realizadas noutros pontos do país, como Porto, Alentejo, Póvoa de Varzim, Trofa, Braga entre outros locais. O nosso principal foco é a construção de habitações unifamiliares e multifamiliares de raiz, para tal somos uma empresa reconhecida pelo IMPIC com o alvará número 42174. Também realizamos obra de restauros e remodelações.

Esta empresa tem como principal missão construir hoje o seu futuro.

Apesar de sabermos que a nossa missão não é fácil, aprendemos com o passado, o que no futuro nos vai tornar mais fortes. Assim, com o nosso know-how, gerir com inovação e mestria alicerçado a uma excelente cultura de profissionalismo e sustentabilidade conseguimos levar a bom porto todas as obras que nos são propostas.