Na Oasis Rebuild temos a experiência de mais de 40 anos no mercado e contamos com uma equipa 360° no campo da construção, remodelação e decoração. Contamos com uma equipa com mais de 40 anos de experiência a nível nacional e internacional e já deixámos a nossa marca do outro lado da fronteira, em França, em Angola, na África do Sul e muitos outros locais.

Somos multifacetados e tornamos realidade a visão dos nossos clientes do início ao fim. Do pré-projecto ainda na folha de papel, ao mais ínfimo pormenor – por exemplo, a estante que melhor combina com o papel de parede do quarto – sabemos como fazer. Só assim conseguimos proporcionar-lhe espaços e ambientes com alma e identidade. Todos merecemos o nosso oásis. Somos mais exigentes com o nosso trabalho a cada dia que passa. O cumprimento rigoroso dos prazos e do budget, a execução rigorosa, segura e de qualidade, aliados ao bom gosto e elegância, são o que nos distingue.