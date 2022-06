Olá!

O meu nome é Joana Ribeiro Santos e sou a fundadora da CRIA.

Sou eu que coordeno e desenvolvo todos os projetos que irá ver por aqui.





Quer conhecer mais a meu respeito?

Sou formada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, com uma especialização em Arquitetura de Interiores.

Em 2011, trabalhei como arquiteta em Shanghai, na China, experiência essa que me permitiu crescer bastante a nível pessoal e possibilitou aprender a ter uma grande capacidade de adaptação.

Mais tarde, em 2013, mudei-me para o Rio de Janeiro, Brasil, onde trabalhei também como arquiteta e me formei em Gestão do Design Estratégico. Foi aí que adquiri as ferramentas necessárias para dar início à Cria, um sonho tornado realidade.





E assim surgiu a CRIA, um atelier de Arquitetura e Design de Interiores fundado em 2015, no meu regresso a Portugal, fruto de um desejo maior de criar e transformar espaços.





Materiais, paletas de cor, texturas, iluminação, mobiliário, ambientes e desenhos técnicos são o nosso dia a dia. Acreditamos na simplicidade e criatividade. Gostamos de ambientes minimalistas, tons neutros e materiais naturais a marcar uma forte presença.

Criamos e desenhamos espaços à sua medida, respeitando a nossa identidade!

Cada projecto é único.

Consideramos que a criação de espaços únicos e confortáveis, adequados às suas necessidades, pode tornar o seu dia-a-dia mais agradável e melhorar a sua qualidade de vida, por isso, adaptamos a nossa visão à sua forma de estar.

A palavra de ordem é sem dúvida a dedicação.

Vivemos cada projeto com intensidade!