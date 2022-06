Desde 1945 que a ICEL assumiu o compromisso de produzir cutelarias da mais alta qualidade. A constante actualização de matérias-primas utilizadas, e da tecnologia de ponta aplicada à produção, fizeram da ICEL uma empresa madura, com resultados consistentes, que a tornam num parceiro de confiança, na qualidade dos produtos oferecidos, e na rápida resposta dos serviços prestados.

É com base em experiências passadas, e com análise constante do presente, que preparamos o futuro. Com presença em mais de 50 países espalhados pelo mundo, a ICEL reforça a sua política de sustentabilidade a todos os níveis, e tornou-se a primeira empresa produtora de cutelarias do mundo a deter uma certificação ambiental (ISO 14001), sendo percursora na aplicação rigorosa de princípios como o consumo racional dos recursos, contribuição para a melhoria da qualidade do ar, minimização do ruído ambiental, gestão de resíduos, e protecção de recursos hídricos.

Porque o futuro se prepara hoje.