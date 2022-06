Os clientes têm confiado à SABRAB a construção dos seus negócios e das suas casas, conscientes de que o nosso profissionalismo, inovação e o olhar diferenciado para cada projecto como único, conduz-nos a resultados de excelência.

Com mais de 10 anos de atividade, uma equipa cada vez mais especializada e exigente, reforçamos o compromisso com os nossos clientes, apoiando, sugerindo e aconselhando-os nas técnicas e materiais, para a concretização completa dos seus sonhos. Miguel Barbas, CEO A SABRAB foi fundada em Abril de 2006, e desde a sua criação aconselha os seus clientes na elaboração de um planeamento adequado a cada projeto, incorporando nele as melhores soluções, processos e materiais, capazes de satisfazer as necessidades e objetivos a que nos comprometemos com os nossos clientes. Contamos com uma equipa multidisciplinar, formada por Engenheiros, Gestores, Arquitetos e Técnicos de Construção com grande experiência no sector e profundo conhecimento do mercado. Primamos pelo acompanhamento pessoal junto do cliente dando especial valor a cada projeto realizado. O sucesso de um projeto começa num planeamento que garante o cumprimento de prazos e orçamento com a qualidade exigida. Desde a realização de um pequeno escritório à realização de uma grande obra pública, a nossa equipa empenha-se na identificação e gestão de riscos do projeto antevendo problemas, que se possam mostrar mais tarde, dispendiosos. Na nossa gestão integrada, aplicamos um conjunto de processos que permite ao clientes delegar com confiança na SABRAB a coordenação e execução de todos os trâmites necessários a um projeto imobiliário, desde a realização de um estudo prévio com um arquiteto, à fase de construção e final de acabamentos.