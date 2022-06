Propriedade legal

Todas as fotografias e direitos relacionados com estas, incluindo direitos de autor, permanecem propriedade única e exclusiva do Fotógrafo. Esta licença fornece ao cliente o direito limitado de reproduzir, publicar e distribuir as fotografias, apenas para fins promocionais ou publicitários diretamente relacionados com o propósito mencionado e afeto à Propriedade.

As fotografias usadas para qualquer outra finalidade que não esteja diretamente relacionada com o propósito mencionado e afeto à Propriedade, só o devem ser com a permissão expressa do Fotógrafo e o pagamento de taxas adicionais, salvo acordo em contrário por escrito.