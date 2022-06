PT

Somos uma equipa inovadora e experiente que em 2015 regista a marca spacelovers, para dar corpo à atitude de intervir em imóveis, de forma tecnicamente informada, conhecedores das dificuldades e potencialidades de cada edifício e transformá-los em espaços valorizados, onde queremos viver e trabalhar.

Apaixonados por espacialidade e arquitectura...assim nasce a spacelovers ...

Especializados em remodelações e reabilitações, somos uma empresa ‘one-stop-shop’ para proprietários, investidores e agentes imobiliários que procuram inovação e profissionalismo. Intervimos com o intuito de valorizar os imóveis, através de soluções contemporâneas e funcionais para cada tipo de imóvel.Cientes de que os imóveis são um ativo importante para os nossos clientes, todos os nossos esforços são direcionados em maximizar o seu valor imobiliário. Aliamos um orçamento realista a um design personalizado, para que a sua remodelação seja um investimento bem sucedido.

Comprometidos a entregar obras de qualidade, a spacelovers® elabora projetos e prepara a construção antecipadamente. Os trabalhos são executados por profissionais qualificados e, com um constante acompanhamento técnico, dando especial atenção aos detalhes e aos acabamentos. Assim, se atinge o resultado de excelência que a spacelovers se orgulha em oferecer aos seus clientes.

Oferecemos: Projetos personalizados e preparação de obra. Gestão de obra e acompanhamento técnico realizado por arquitetos e engenheiros. Trabalhamos apenas com sub-empreiteiros e fornecedores selecionados. Utilizamos materiais e técnicas construtivas adequadas a cada tipo de construção.

Remodelamos consigo e para si!

Veja as nossas obras e projetos em: https://spacelovers.pt/

EN

We are an innovative and experienced team that in 2015 registers the brand spacelovers, to embody the attitude of intervening in buildings, in a technically informed way, connoisseurs of the difficulties and potentialities of each building and transform them into valued spaces, where we want to live and to work.Passionate about space and architecture ... so spacelovers is born ...

Specializing in remodeling and refurbishments, we are a ‘one-stop-shop’ for property owners, investors and real estate agents looking for innovation and professionalism. We intervene with the purpose of valuing the property, through contemporary and functional solutions for each type of use. Aware that real estate is an important asset for our clients, all our efforts are directed to maximize their market value. We attach a realistic budget to a custom design so that your remodeling is a successful investment.

Committed in delivering quality works, spacelovers designs and prepares the construction in advance. The works are performed by qualified professionals, with a constant technical follow-up, giving special attention to details and finishes. So we reach the excellence result that spacelovers is proud to deliver to our Clients.

We offer: Bespoke projects and construction preparation. Construction management and technical accompaniment prepared by architects and engineers. We only work with selected subcontractors and suppliers. We use materials and construction techniques appropriated to each type of building system.

We remodel with you and for you!

See our portfolio at: https://spacelovers.pt/