A 38n9w arquitectos pretende fazê-lo sonhar. Apresentamos o nosso portefólio de arquitectura e design com muito prazer, entusiasmo e orgulho.

No que nós nos diferenciamos de outros arquitectos é no nosso envolvimento e dedicação para reforçar e valorizar a vossa marca de forma a atrair e fidelizar clientes através da arquitectura. Não fazemos apenas um projecto, criamos UM ESPAÇO ÚNICO que valoriza a sua marca ou a sua forma de viver. Geralmente quem nos contacta procura isso mesmo, um espaço único para um serviço ou vida que pretendem que seja especial. Uma equipa de arquitectos profissional e competente para criar um objecto de arquitectura especial. O nosso portefólio de arquitectura e design é composto por edifícios de vários tipos diferentes. Estamos sempre interessados em novos desafios e encara-mo-los com a mesma ambição que encarámos todos os projectos que aqui encontra. Trabalhamos com entusiasmo, explorando ao máximo as tecnologias disponíveis para apresentar os projectos em desenho, imagens, filmes, e ficheiros interactivos. Na 38N9W arquitectos saímos frequentemente da nossa área de conforto para estudar outras indústrias. Estudamos marketing, publicidade, arte, negócio, investimentos, fotografia, a própria sociedade, entre outras disciplinas e aplicamos essa informação nos nossos projectos. A nossa metodologia de projeto está sempre actualizada e permite criar conhecimento com mais valor que aplicamos com rigor no desenvolvimento de projetos de arquitectura inovadores com qualidade. Modelamos processos de sucesso que traduzimos em estratégias inovadoras aplicáveis ao mercado imobiliário, seguros de que vos serão benéficas em investimentos futuros. Estamos produzir conhecimento que valorize os seus investimentos e resulte em projetos coerentes com o seu cliente. Estamos constantemente a investigar as novidades no universo do marketing e entendemos a importância de espaços que atraiam pessoas e as façam sentir seguras e confortáveis. Ajudamos a definir os objectivos do investimento, a determinar o público alvo e a desenhar para esse publico alvo, facilitando a comercialização. A nossa ajuda tem levado investidores a aumentar significativamente a sua fracturação e a conseguirem mais confiança e reconhecimento. Gostamos de surpreender, ambicionamos surpreendê-lo.