KEMA studio é uma colaboração de duas arquitectas com gosto por reabilitação.

O nosso princípio é juntar, com subtileza, o respeito pela história do espaço, com técnicas e elementos contemporâneos. Temos afeição pelo “antigo”. Achamos que há sempre uma estória para ser descoberta e apresentada através de uma intervenção estudada. Acreditamos que o que define a boa arquitetura não é apenas a criação do espaço. É também o cuidado ao pormenor e a escolha de materiais que, no nosso entender, devem ser inovadores, nacionais e ecológicos. Tratamos cada um dos nossos projectos de maneira individual, com base no diálogo com o cliente, acompanhando o processo desde o esboço conceptual até à finalização, considerando sempre o controlo de custos da obra.