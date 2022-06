Fátima Teles, Artista Plástica

A construção do rectângulo de ouro estende-se para o infinito no trabalho da artista, estabelece-se uma ligação com o infinito desse rectângulo, criando espaços onde a sua reprodução se torna possível. No seu trabalho estes princípios matemáticos são determinantes para o desenho das suas peças que se situam desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. As peças determinam espaços subjugados a uma lógica predeterminada onde cada medida depende da que lhe deu origem.