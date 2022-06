A SPRAL- Sociedade de Pré-Esforçados de Aveiro, Lda iniciou a sua actividade em 1966 dedicando-se à fabricação de pré-esforçados e produtos pré-moldados, como: blocos, pavês, lancil, abobadilhas, vigotas, ripas e perfis.

Em Setembro de 2001, a SPRAL integra-se no grupo Mário Almeida.

Fruto de um esforço constante e de uma estratégia de crescimento e diversificação de produtos e mercados a SPRAL ao longo dos últimos anos tem diversificado ao máximo a sua gama de produtos para todas as áreas da construção.

Procurando acompanhar a evolução tecnológica e da sociedade, a SPRAL ao longo destes anos investiu na modernização, optimização das instalações e linhas de produção e na reestruturação dos seus quadros técnicos. Actualmente a SPRAL dispõe apenas de uma unidade fabril com uma área de 80.000 m2 , e que conta com a colaboração de 75 funcionários, onde estão concentradas todas as suas linhas de produção.

A SPRAL, dispõe de serviços desde orçamentação, apoio técnico na concepção de projectos e execução da obra e um pós-venda com o objectivo de melhorar e direccionar a integração dos seus produtos.

As exigências de qualidade do mercado actual são cada vez maiores. A preocupação com a qualidade dos seus produtos e serviços leva a SPRAL a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade pela norma NP EN ISO 9001:2000, assim como dar cumprimento à Directiva dos Produtos da Construção 89/106/CEE, para a Marcação CE dos produtos divulgados no Jornal Oficial da União Europeia.