The Spacealist é uma marca de arquitectura, design de interiores e decoração, criada por Joana Alverca Barros, arquitecta nascida em Lisboa em 1981.

Licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em 2004, colaborou com gabinetes de arquitectura, construção e design de interiores, especializando-se posteriormente em design de interiores e ambientes, de forma a complementar a sua formação.

Trabalhou desde então como freelancer e simultaneamente em gabinetes de design de interiores e decoração, acabando por lançar o seu projecto "a solo" no início de 2017.

Ao longo deste percurso participou como colaboradora ou como autora em nome próprio em diversos projectos de arquitectura, de design de interiores e de decoração, no âmbito residencial, comercial e hoteleiro.

The Spacealist oferece serviços de arquitectura, design de interiores, desenho de mobiliário, decoração, visualização tridimensional e acompanhamento técnico de obra. Temos parcerias com profissionais de todas as especialidades (projectos de estruturas, electricidade, gás, água e esgotos, etc.) e com empresas de construção, podendo desenvolver os seus projectos desde o conceito inicial até à entrega da obra.

Teremos todo o gosto em criar o seu espaço, imaginá-lo desde o primeiro traço e fazê-lo tomar forma diante dos seus olhos.