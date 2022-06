A DOT é uma empresa jovem que se destaca por apresentar “soluções alternativas” e eficazes, quer ao nível técnico, quer ao nível dos materiais que são por norma utilizados.

Composta por uma equipa com um vasto know-how técnico e competências especializadas nas áreas de desenvolvimento de produto. Focamo-nos no acompanhamento do cliente desde o conceito, até à solução de produção, tendo sempre como principio o trinómio necessidade/ qualidade/ custo. Mais do que resolver, há que resolver bem, acrescentando valor ao produto final.

Acima de tudo acreditamos que o produto final não pode ser limitado pela técnica, tecnologia ou material.

Bem vindo ao mundo DOT - Design original things.

Áreas de envolvimento

Com produção própria, temos um grande enfoque no cartão canelado, cartão alveolar e reboard. Somos especializados em produção com os mais diversos materiais, tais como madeira e seus derivados, Corian, acrílicos, metais e iluminação.