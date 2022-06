A Recriestilo - Remodelações de Espaços, é uma empresa portuguesa fundada em 2006 com o Alvará nº 63650, com especialização em Projetos e Obras de Construção ou Remodelação, fornecimento de materiais de construção e de acabamentos.

Os nossos objetivos são satisfazer as espetativas dos nossos clientes, assegurando que todos os nossos trabalhos/projetos são realizados com a máxima qualidade e rigor, distinção e exclusividade. A optimização de custos e dos prazos de execução acompanham a nossa missão.

Através das nossas equipas fazemos remodelações gerais tipo "Chave na mão", desde o projecto até à sua concretização, orientadas pelos nossos técnicos e designers aptos a dar respostas e a apresentar soluções personalizadas. Oferecemos aos nossos clientes a melhor equipa, com competências técnicas e grande experiência na área.

No nosso Showroom pode encontrar tudo o que vai precisar para a sua obra. Dispomos de várias soluções e materiais para acabamentos, as melhores colecções das diversas marcas nacionais e internacionais, existentes no mercado, onde a distinção e exclusividade fazem a diferença.