A No Place Like Home® é um atelier de Arquitectura & Design de Interiores sediada em Matosinhos. Associados a um padrão médio-alto e luxo, trabalhamos desde o projecto até à execução, assegurando a gestão do projecto, o controlo dos prazos/custos, garantindo a qualidade do resultado final.

Somos uma equipa multidisciplinar de profissionais altamente capacitados para corresponder a diversos tipos de solicitações (diferentes estilos, materiais, texturas).

Oferecemos serviços de excelência nas áreas de residências particulares, Espaços Comerciais e Office Design. Orgulhamos-nos por os nossos clientes confiarem no nosso know-how, qualidade e exclusividade dos nossos projectos.

A No Place Like Home ® foi fundada em 2015 por Nuno Tavares, designer, e Sílvia Aniceto, decoradora, e tem por missão a reflexão do modo de vida de cada família, a identidade de cada empresa. Criamos e requalificamos Espaços, estética e funcionalmente, associando a nossa experiência, conhecimento e irreverência ao desafio de materializar as ideias dos nossos clientes. Porque cada cliente é único e singular, desenvolver projectos absolutamente exclusivos .