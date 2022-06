Fundado em 2001 no distrito do Porto, atualmente, o Grupo Jetclass é líder em mobiliário de luxo e design de interiores de excelência. Oferece um serviço personalizado de arquitetura e decoração contemplando o acompanhamento de todo o processo, tendo ainda marca própria com peças de autor. O departamento de Design e desenvolvimento de projeto é composto por uma equipa de criadores, arquitetos e designers de interiores, de produto, gráficos e comunicação. Os designers estão perfeitamente aptos a desenvolver projetos de arquitetura de interiores e a criar conceitos de espaços residenciais, de hotelaria e restauração. A marca Jetclass nasceu com um propósito singular e fundamental: criar produtos únicos que transformam qualquer ambiente num deslumbrante e agradável espaço. Coleções exclusivas de mobiliário, decoração e iluminação, adaptáveis aos ideais mais sofisticados e ousados, são criadas para responder aos pedidos mais exigentes e ecléticos. Established in 2001 in Oporto district, currently, Jetclass Group is a leader in luxury furniture and interior design. It provides a personalized service of architecture and decoration contemplating the accompaniment of the whole process, owning also a brand with signed pieces. The Design and Project Development department is composed by a team of architects, interior, product, graphics and communication designers; professionals that are perfectly able to develop interior design projects and to create residential and contract concepts. The brand Jetclass was born with a unique and fundamental purpose: to create singular products that can transform any space into a stunning scenario. Exclusive furniture, decoration and lighting collections, which can be adapted to the most sophisticated and bold ideals are created to respond to demanding and eclectic requests. www.jetclassgroup.com www.jetclass.pt jetclass@jetclass.pt Whatsapp +351 912 411 832

Serviços Design

produção

mobiliário

interiores

interior design

design de interiores

produção de mobiliário Áreas servidas Worldwide Endereço Rua Andrade Corvo Nº 1051. Apartado 62

4440 Valongo

Portugal

+351-224159951 www.jetclass.pt