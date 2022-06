Com mais de 42 anos de experiência, Móveis Paiva continua a ser uma referência de qualidade e prestígio na decoração de interiores. Atentos às novas tendências de decoração e necessidades dos nossos clientes, desenhamos e produzimos uma vasta linha de mobiliário exclusivo e complementos de decoração. Uma equipa de profissionais de decoração, em conjunto com o ateliêr de costura e estofos, estudará consigo a melhor solução para a personalização do seu espaço.

MOBILIÁRIO EXCLUSIVO

Apresentamos peças de design exclusivo, totalmente personalizáveis, projectamos e executamos mobiliário por medida em várias madeiras e em diversos tipos de acabamento. Todo o nosso mobiliário tem garantia e assistência técnica assegurada por pessoal próprio e com anos de experiência.

DECORAÇÃO

Nas nossas lojas encontra tudo o que precisa para decorar e dar vida ao seu espaço. Reunimos uma seleção criteriosa de candeeiros, sofás, tapetes e outros objetos decorativos. Aceitamos listas de casamentos

TECIDOS | PAPEL PAREDE | CORTINADOS

Na nossa loja de Cascais, espaço com 1000m2 e 2 pisos de exposição, dispomos de um showroom de tecidos, papel de parede e tapetes com as últimas coleções dos melhores editores nacionais e internacionais tais com Aldeco, Pedroso & Osório, Romo, Designers Guild, Jab, Casamance, Pierre Frey. Neste espaço poderá escolher e personalizar os seus tapetes por medida, o papel de parede para a sua casa ou o tecido para o seu sofá, cadeirão, cabeceira de cama, cortinado...

SERVIÇOS

Projetos de decoração Linhas exclusivas de mobiliário Mobiliário personalizado Estofador Confeção de cortinados Abajours por medida Colocação papel parede Restauro de mobiliário

METODOLOGIA DE TRABALHO

1. Visita ao Local 2. Briefing do Projeto 3. Escolha de Materiais 4. Execução do Projeto 2D ou 3D 5. Apresentação do Projeto 6. Produção 7. Entrega e Montagem