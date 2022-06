A matceramica é uma das maiores empresas produtoras de cerâmica da Europa. A sua oferta de produto, que se estende da faiança ao grés, caracteriza-se pela sua diversidade tanto em louça utilitária de mesa como de forno, que liga o design contemporâneo ao tradicional.

The matceramica is one of the largest ceramic producers in Europe. Its product offer, which extends from earthenware to stoneware, is characterized by its diversity both in tableware and ovenware, relating contemporary to traditional design.