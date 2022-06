A marca arcq.o | rui costa & simão ferreira arquitectos, Lda., surge no mercado dos Projectos e Construção como um gabinete vocacionado para os projectos de construção e reabilitação de edifícios, remodelação de interiores e espaços comerciais.

A larga experiência dos técnicos que compõem a nossa equipa, faz com que cada projecto se torne num desafio de sucesso, com vista à satisfação do cliente.

Com uma vasta experiência em todo o tipo de projectos e obra desde Obras Públicas a grandes Empreendimentos Habitacionais e Comerciais e passando por pequenas habitações e remodelações interiores temos para oferecer serviços de Projectos de Arquitectura e Especialidades, Modelação 3D, Topografia, Gestão e Fiscalização de Obra e todos os serviços e artes na área da Construção.

Diferenciámo-nos pela competência, profissionalismo e cumprimento de prazos e orçamentos.Se não existe, nós construímos!Se existe, nós reabilitamos!O nosso Gabinete possui parcerias com várias entidades nomeadamente, Gabinetes de Engenharia e Topografia, empresas de Construção Civil e casas de Materiais de Construção.

Encontramos, sempre, as melhores soluções para si para o seu projecto e para a sua obra.Não deixe de nos contactar!