A Loja desenvolve projetos de design de interiores em casas particulares, espaços comerciais e de hotelaria. Projectos integrados, desde o estudo inicial de layout, passando pela escolha de materiais, cores, mobiliário, tecidos ou iluminação, marcados por um olhar diferenciado, inovação q.b. e atenção a todos os detalhes que envolvem um projeto.

Os ambientes que criamos são essencialmente depurados e intemporais, porém sentimo-nos confortáveis com diferentes estilos, consoante o cliente e as premissas que obtemos dele. O desafio encontrado em cada projecto é na prática, o de criar espaços que resistam à passagem do tempo (estética e funcionalmente), e conceptualmente o de materializar sonhos. Tudo começa com o briefing do cliente, e habilmente se transformam pequenas ideias e grandes sonhos, em ambientes totalmente funcionais e acolhedores, onde cada elemento é pensado cuidadosamente, e toda a escolha é criteriosa de forma a responder às expectativas do cliente. A Loja lidera uma equipa de profissionais igualmente empenhados e envolvidos em cada projecto, fornecedores de qualidade, e modernas ferramentas de software 3d, que dão a cada projecto o caracter distinto e sofisticado que define o atelier, onde os padrões de exigência e qualidade são aliados fundamentais para que o resultado final seja sempre único, e um desafio para fazer sempre mais e melhor. Há doze anos que se dedicam a projectos de Design de Interiores de espaços residenciais.