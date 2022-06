A Drevo - Construção e Reabilitação em Madeira, Lda., é uma empresa do ramo da carpintaria para construção civil, mais concretamente na concepção de estruturas de madeira.

É composta por uma equipa de técnicos jovens, eficazes e dinâmicos, comprometidos com o serviço, experientes e diligentes no sentido de tornar possível qualquer desafio estrutural a que se comprometem com os seus clientes!

A nossa empresa está preparada para atender clientes de pequeno, médio e grande porte, oferecendo sempre uma solução inteligente e económica para quem precisa reabilitar ou construir.

Podemos contribuir de forma positiva para sua obra, com serviços realizados de acordo com as normas de qualidade que prezamos dentro da nossa organização.

A construção e reabilitação em madeira, é um material renovável, disponível abundantemente, extremamente durável dependendo do tratamento a que for sujeita.



A madeira é dotada de uma extrema versatilidade e apresenta uma série de vantagens em relação a outros materiais de construção mais comuns e permite todo o tipo de estruturas possíveis.

Atualmente a construção de casas de madeira tem registado um crescente interesse por parte dos consumidores, relativamente á rapidez e solidez de construção.

Fazemos também todo o tipo de pisos, coberturas, pérgulas, decks, passadiços, decoração interior em madeira ao gosto personalizado de cada cliente.