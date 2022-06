Com mais de 100 anos de existência, somos actualmente

um dos maiores produtores de cutelaria de mesa do mundo, com mérito reconhecido em toda a parte, sendo que todo o processo produtivo ocorre dentro de portas, transmitindo para o mercado uma distinta filosofia que converte os talheres, num complemento de moda à mesa. Sediados em Caldas das Taipas, Guimarães, temos já ao leme da direcção a terceira geração da família Marques, com um negócio tradicional na região, primamos pela excelência, criatividade e a inovação. Com uma capacidade produtiva de mais de 140.000 peças/dia, um volume de negócios médio estimado em mais de cinco milhões de euros e empregando cerca de 110 pessoas, comprometemo-nos a garantir a continuidade dos valores que nos conduziram, ao longo da nossa já longa história de vida.