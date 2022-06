Somos empresa com 30 anos de existência, em Torres Vedras perto de Lisboa, Portugal. Temos fabrico próprio de mobiliário domestico para casa como de Cozinhas, Casas de banhos e Roupeiros. Fabricamos também mobiliário para clinicas, centro médicos, balcões, farmácias etc. Com uma equipa jovem, dinâmica com gabinete criativo e Design próprio, produzimos produtos personalizados com elevada qualidade de acabamento em madeira, folheados, lacados ultra-mate, semi brilho e brilho, temolaminados e melaminas. Somos transformadores elite e credenciados de Corian(R) e de pedra acrílica. Somos loja elite de Silestone.